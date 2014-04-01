Зеленский лишил званий генералов СБУ Наумова и Криворучко

Президент Украины назвал их предателями Родины.

Украинский президент Владимир Зеленский лишил званий генералов Службы безопасности страны Андрея Наумова и Сергея Криворучко. Соответствующая информация опубликована на официальном YouTube-канале офиса главы государства. Политик уточнил, что высшие офицеры лишились своих званий. Речь идет о бывшем руководителе Главного управления по внутренней безопасности СБУ, а также о экс-начальнике Управления по Херсонской области.

Сегодня принято еще одно решение касательно двух антигероев. Сейчас у меня нет времени заниматься всеми предателями, но со временем они все будут наказаны. Владимир Зеленский, президент Украины

Лидер страны подчеркнул гражданам, что Андрей Наумов и Сергей Криворучко нарушили присягу, а также предали свою Родину.

Зеленский призвал Нидерланды помочь Украине оружием.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України