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Зеленский лишил званий генералов СБУ Наумова и Криворучко
Сегодня, 8:52
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Зеленский лишил званий генералов СБУ Наумова и Криворучко

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Президент Украины назвал их предателями Родины.

Украинский президент Владимир Зеленский лишил званий генералов Службы безопасности страны Андрея Наумова и Сергея Криворучко. Соответствующая информация опубликована на официальном YouTube-канале офиса главы государства. Политик уточнил, что высшие офицеры лишились своих званий. Речь идет о бывшем руководителе Главного управления по внутренней безопасности СБУ, а также о экс-начальнике Управления по Херсонской области.

Сегодня принято еще одно решение касательно двух антигероев. Сейчас у меня нет времени заниматься всеми предателями, но со временем они все будут наказаны.

Владимир Зеленский, президент Украины

Лидер страны подчеркнул гражданам, что Андрей Наумов и Сергей Криворучко нарушили присягу, а также предали свою Родину.

Зеленский призвал Нидерланды помочь Украине оружием.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України

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Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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