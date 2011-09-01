Украинский лидер хочет получить "Спайки" и "Стрингеры".

Украинский президент Владимир Зеленский призвал Нидерланды помочь Украине оружием. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках выступления с видеообращением к местному парламенту. Политик также надеется на усиление антироссийского давления. По мнению лидера страны, "свобода" должна получить все необходимое вооружение.

Нам нужно больше: "Стрингеры", Panzerfafaust позволят держаться, бороться. Нам крайне необходимо такое оружие, с которым можно сделать безопасным наше небо, с которым можно деблокировать наши города. Самолёты, танки, ПВО и противотанковые "Спайк". Владимир Зеленский, президент Украины

Президент Украины также рассчитывает на закрытие международных морских портов для российских кораблей, а также отказа Запада от российской электроэнергии.

Чавушоглу: Турция не способна в краткосрочной перспективе отказаться от российского газа.

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