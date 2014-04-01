Чавушоглу: Турция не способна в краткосрочной перспективе отказаться от российского газа

Глава МИД Турции не думает, что страна столкнется с проблемами в энергетических поставках.

Глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу считает, что страна не способна в краткосрочной перспективе отказаться от российского газа. Такое заявление чиновник сделал в эфире местного телеканала Аhaber. Он ответил на соответствующий вопрос ведущего программы. Журналист спросил гостя о том, может ли Анкара найти альтернативу энергетическим поставкам, идущим из РФ, например, в Ираке, Азербайджане или Израиле.

Нет, в краткосрочной перспективе это невозможно. Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Правительство Турции не ожидает проблем с поставками природного газа из России, так как Анкара не присоединялась к западным санкциям против Москвы. В настоящее время государство закупает у иностранного поставщика около 40% от общего количества газа, в котором нуждается.

Чавушоглу: самый значимый прогресс в переговорах между РФ и Украиной достигнут в Стамбуле.

Фото и видео: www.ahaber.com.tr