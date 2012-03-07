Глава МИД Турции оценил очередной раунд переговоров между Киевом и Москвой.

Чавушоглу: самый значимый прогресс в переговорах между РФ и Украиной достигнут в Стамбуле. Таким мнением местный министр по внешней политике поделился с журналистами на созванном брифинге по результатам встречи между делегациями Киева и Москвы. Мевлют Чавушоглу выступил в рабочем офисе "Долмабахче". Чиновник не стал приводить в пример никаких конкретных деталей встречи.

Самый значимый прогресс в этом процессе был достигнут сегодня…очень приятно этому содействовать. Мы видим, что на сегодняшней встрече был достигнут определенный прогресс, согласованы некоторые вопросы. Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Чавушоглу полагает, что некоторые более сложные вопросы должны обсуждаться между российско-украинской сторонами на уровне президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Турция рассчитывает на то, что установление режима прекращения огня приведет к долгосрочному политическому урегулированию конфликта.

МО РФ решило в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях.

Фото и видео: YouTube / Haber Global