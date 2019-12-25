Ар Келли признали виновным в создании детской порнографии и насилии

Артиста приговорили по трем пунктам обвинения.

Американский певец Роберт Сильвестр Келли, известный под псевдонимом Ар Келли, признан виновным в создании детской порнографии и насилии над несовершеннолетними. Известно, что судебное заседание по делу 55-летнего музыканта состоялось 14 сентября в Чикаго. Авторы культового трека I Believe I Can Fly признали виновным по трем пунктам обвинения. В частности, речь идет о препятствовании судебному процессу в 2008 году, а также в сговоре с целью получения запрещенных секс-материалов.

Напомним, что Ар Келли является обладателем трех премий "Грэмми". Он исполняет композиции в жанре ритм-н-блюз. В числе дискографии артиста есть 14 студийных альбомов. Певец получил широкую известность в 1995 году. В конце июня 2022 года суд в Нью-Йорке приговорил исполнителя к 30 годам лишения свободы за торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации.

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