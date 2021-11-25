Ведущая вспомнила о жизни с Индржихом Гетцем.

Известная российская телеведущая, народная артистка Ангелина Вовк назвала причину развода со вторым мужем. В эфире программы "Вечернее шоу Аллы Довлатовой" на "Русском радио" звезда шоу-бизнеса призналась в том, что не сошлась с чешским художником Индржихом Гетцем, хотя прожила с супругом 13 лет. Отношения между парой зашли в тупик из-за большого расстояния между ними.

В силу определенных причин я не могла уехать в Чехию. Он в силу своих определенных причин не хотел переезжать в страну (СССР). Ангелина Вовк, ведущая

Звезда предположила, что если бы они с партнером жили вместе, то им бы удалось найти общий язык, так как она была близка по духу с Гетцем.

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Фото и видео: YouTube / Русское радио