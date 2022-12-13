В Петербурге эстонский бренд нижнего белья открыл первый магазин

Еще одна точка откроется в ТРЦ "Охта Молл". Средний чек в рознице составит порядка 7 тысяч рублей.

В ТК "Невский центр" открылся первый магазин нижнего белья BonBon Lingerie от эстонского производителя. Об этом 17 апреля эксклюзивный представитель BonBon Lingerie в России и владелец магазинов Кирилл Тесленко рассказал "РБК – Петербург".

Еще одна точка откроется в ТРЦ "Охта Молл". Средний чек в рознице составит порядка 7 тысяч рублей.

Этот бренд основали в 2004 году в Эстонии, производство находится в Таллине. Ранее продукцию можно было купить только онлайн.

Ранее петербургская Melon Fashion Group откроет магазин нового бренда Idol. Одежда бренда Idol займет нишу испанской марки Massimo Dutti и будет работать в сегменте "доступный премиум", где средний чек покупки составит 10 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv

