Петербургская Melon Fashion Group откроет магазина нового бренда Idol

Одежда бренда Idol займет нишу испанской марки Massimo Dutti и будет работать в сегменте "доступный премиум", где средний чек покупки составит 10 тысяч рублей.

Стало известно, что Melon Fashion Group откроет новый бренд Idol. Его представили в рамках выставки NatMall. Об этом 11 апреля пишет РБК.

Как рассказали представители компании, в этому году отроют 50 магазинов брендов. Сейчас ведут переговоры с торговыми центрами, для магазинов ищут помещения 300-400 квадратных метров.

Известно, что одежда бренда Idol займет нишу испанской марки Massimo Dutti и будет работать в сегменте "доступный премиум", где средний чек покупки составит 10 тысяч рублей.

Melon Fashion Group представляет такие бренды, как Zarina, Sela, Befree и Love Republic.

Ранее yа Невском проспекте вывеску магазина Zara заменили на Maag. Сотрудники начали обновлять одежду на манекенах еще 6 апреля. Как пишет издание, правительственная комиссия согласовала сделку по продаже российских активов Inditex (компании принадлежат бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque) в начале апреля. Юрлицо испанского ретейлера было продано АО "Новая мода".

Фото: Piter.tv

