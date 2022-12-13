На Невском проспекте вывеску магазина Zara заменили на Maag

Сотрудники начали обновлять одежду на манекенах еще 6 апреля.

На Невском проспекте в доме Мертенса, где ранее был флагманский магазин Zara, демонтировали вывески. Название сменили на Maag, который пришел на смену Zara после сделки испанского ретейлера Inditex по продаже своих активов в РФ. Об этом пишет "Фонтанка".

Сотрудники начали обновлять одежду на манекенах еще 6 апреля. Как пишет издание, правительственная комиссия согласовала сделку по продаже российских активов Inditex (компании принадлежат бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque) в начале апреля. Юрлицо испанского ретейлера было продано АО "Новая мода".

Ранее на место H&M в Петроградском районе придут российские ретейлеры. В трёхуровневогом магазине расположатся представители сетей салонов для беременных "Кенгуру", магазин обуви и аксессуаров "Эконика" и магазин женской одежды 2MOOD.

Фото: Piter.tv

