На место H&M в Петроградском районе придут российские ретейлеры

В трёхуровневогом магазине расположатся представители сетей салонов для беременных «Кенгуру», магазин обуви и аксессуаров «Эконика» и магазин женской одежды 2MOOD.

На месте трёхуровнего помещения шведской группы H&M в Петроградском районе Северной столицы откроются магазины отечественных брендов. Об этом сообщила пресс-служба NF Group, выступившая консультантом сделки.

Речь идёт о помещениях на Большом проспекте П.С. Там расположатся представители сетей салонов для беременных "Кенгуру", магазин обуви и аксессуаров "Эконика" и магазин женской одежды 2MOOD.

Отметим, что на Большом проспекте П.С. чаще всего размещаются торговые точки брендов премиум–класса. По итогам 2022 года, доля свободных площадей там составила почти 9%. Как подчеркнула руководитель отдела торговой недвижимости NF Group в Санкт–Петербурге Анна Лапченко, помещения, которые займут российские ретейлеры, оборудованы системами вентиляции и кондиционирования, а также лифтами и логистикой для разгрузки товара.

Ранее мы сообщили о том, что доля пустых площадей стрит-ретейла в Петербурге упала до 8,4% в 2022 году.

Фото: Piter.TV