"Ведомости": чешская PPF Real Estate может продать ТК "Невский центр"

Сумма сделки может достигать 7,8-8,3 млрд рублей.

Холдинг PPF Real Estate (часть структуры чешской инвестиционной компании PPG Group) ведет переговоры о продаже ТК "Невский центр". Покупателем является "крупный городской инвестор", сообщили "Ведомости" со ссылкой на трех консультантов, работавших с компанией и объектом.

Источники СМИ предполагают, что речь идет об ООО "Аптекарский", которому принадлежат ТЦ "Владимирский пассаж", "Авеню" и "Космос". По оценке главы ретейл-департамента CORE.XP Марины Малахатько, сумма сделки может достигать 7,8-8,3 млрд рублей.

"Невский центр" остается одним из последних активов PPF Group в РФ. В собственности холдинга на данный момент также находятся столичный БЦ "Метрополис" и складской "Трилоджи парк Томилино".

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Фото: ВКонтакте/ ТК Невский Центр