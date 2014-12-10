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В петербургских ТЦ появятся магазины местных дизайнеров
Сегодня, 10:25
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В петербургских ТЦ появятся магазины местных дизайнеров

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Власти решают, что делать с торговыми площадями зарубежных магазинов.

Правительство Петербурга начнет тестировать новую модель взаимодействия торговых центров и петербургских производителей одежды. Петербургским дизайнерам предоставят площадки в городских ТЦ. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Сейчас власти выбирают список ТЦ и дизайнеров. 

Необходима трансформация модели взаимодействия торговых центров с местными производителями одежды – не как с арендаторами, а как с резидентами торговых центров.

Александр Беглов, губернатор Петербурга.

Предпринимателям предоставят цифровые сертификаты на аренду торговых площадей. Благодаря им через личный кабинет на портале Центра развития и поддержки предпринимательства можно будет заключить предоплаченные городом смарт-контракты между дизайнерами и торговыми центрами. 

По словам губернатора, отечественные специалисты могут занять существенную долю освободившейся ниши. Специалистов в Петербурге готовит Университет технологии и дизайна, а также 7 средних профессиональных учебных заведений. 

Фото: Piter.tv

Теги: дизайнеры, торговый центр
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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