В петербургских ТЦ появятся магазины местных дизайнеров

Власти решают, что делать с торговыми площадями зарубежных магазинов.

Правительство Петербурга начнет тестировать новую модель взаимодействия торговых центров и петербургских производителей одежды. Петербургским дизайнерам предоставят площадки в городских ТЦ. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Сейчас власти выбирают список ТЦ и дизайнеров.

Необходима трансформация модели взаимодействия торговых центров с местными производителями одежды – не как с арендаторами, а как с резидентами торговых центров. Александр Беглов, губернатор Петербурга.

Предпринимателям предоставят цифровые сертификаты на аренду торговых площадей. Благодаря им через личный кабинет на портале Центра развития и поддержки предпринимательства можно будет заключить предоплаченные городом смарт-контракты между дизайнерами и торговыми центрами.

По словам губернатора, отечественные специалисты могут занять существенную долю освободившейся ниши. Специалистов в Петербурге готовит Университет технологии и дизайна, а также 7 средних профессиональных учебных заведений.

Фото: Piter.tv