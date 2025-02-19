В Госдуме назвали компании, которые готовы вернуться в Россию

Анатолий Аксаков назвал конкретные примеры.

Многие иностранные компании, покинувшие российский рынок после начала специальной военной операции, планируют вернуться в Россию в ближайшее время. Соответствующее заявление сделал председатель профильного комитета Государственной Думы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков в беседе с журналистами телеканала "360.ru". Депутат подтвердил СМИ, что запрос поступил более чем от 300 зарубежных организаций. Представитель нижней палаты парламента уточнил, что в 2023 году в нашу страну вернулись около 20 компаний. Это произошло после того, как он оценили материальные и репутационные потери от своего бегства с внутреннего рынка России. А в 2024 году вернулись уже порядка 240 компаний. Речь идет о различных сферах, включая автомобильную промышленность, электронику, приборостроение, товарооборот и прочее.

В том числе среди примеров депутат назвал такие бренды как Samsung и Hyundai. Некоторые телекоммуникационные фирмы подали сигналы о том, что они собираются вернуться на российский рынок. Это произошло после сигналов из Белого дома, сделанных Дональдом Трампом.Анатолий Аксаков рассказал, что возвращение компаний, которые на данный момент уже работают под управлением российских организаций, может происходить разными путями, в том числе в виде поглощения.

Возвращение может быть в разных формах. Тот же McDonald"s передал в управление свои площади для работы российской компании, которая очень успешно работает на российском рынке. Звучат предложения о том, чтобы объединить название McDonald"s с названием российской компании. И таким образом даже будет выглядеть достаточно привлекательно. Анатолий Аксаков, депутат Госдумы РФ

Парламентарий отдельно отметил, что возможно возвращение в страну иностранных платежных систем. Однако отечественная платежная система "Мир" за санкционный период со стороны коллективного Запада серьезно развилась и теперь является инструментом мирового уровня, хотя ее до сих пор неохотно принимают за границей из-за ограничений и запретов. Аксаков полагает, что политики подключатся для того, чтобы поддержать нашу национальную платежную систему.

В Госдуме заявили о скором возвращении Visa и Mastercard в РФ.

Фото и видео: 360.ru