Сезон работы торговых объектов по реализации путинной рыбы продлится по 31 мая.

В Петербурге 15 апреля начинают работу сезонные точки по продаже корюшки. Сезон работы торговых объектов по реализации путинной рыбы продлится по 31 мая. Продажа будет организована на городских участках, предоставленных предпринимателям по договорам под сезонную торговлю. Об этом сообщила пресс-служба Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.

Адреса точек по продаже корюшки

В конце марта в Петербурге продавали корюшку за 1600 рублей за килограмм.

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Фото: Википедия (Algirdas)