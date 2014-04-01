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Цены на корюшку в Петербурге доходят до 1,6 тысячи рублей за килограмм
Сегодня, 16:36
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nastya960

Цены на корюшку в Петербурге доходят до 1,6 тысячи рублей за килограмм

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В городе начался сезон корюшки.

В петербургских торговых точках начала появляться корюшка. Купить рыбу можно уже сейчас, но иногда цена доходит до 1200-1600 рублей за килограмм. Объявления уже появились на "Авито" и в социальных сетях.

При этом мелкую рыбу можно купить по более демократичной цене.

Сезон корюшки в Петербурге начинается в середине марта. В прошлом году за рыбой стояли в очередях, несмотря на пандемию коронавируса. 

Корюшка – один из символов Петербурга, неразрывно связанный с его историей. После основания города "весенняя рыбка" была долгожданной радостью для растущего населения северной столицы.

Фото: Википедия (Algirdas)

Теги: корюшка, рыба
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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swfrooo123
Сегодня 17:01

Кушайте сами господа! А мы форель или семгу за такие деньги то можем купить)

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