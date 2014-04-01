Цены на корюшку в Петербурге доходят до 1,6 тысячи рублей за килограмм

В городе начался сезон корюшки.

В петербургских торговых точках начала появляться корюшка. Купить рыбу можно уже сейчас, но иногда цена доходит до 1200-1600 рублей за килограмм. Объявления уже появились на "Авито" и в социальных сетях.

При этом мелкую рыбу можно купить по более демократичной цене.

Сезон корюшки в Петербурге начинается в середине марта. В прошлом году за рыбой стояли в очередях, несмотря на пандемию коронавируса.

Корюшка – один из символов Петербурга, неразрывно связанный с его историей. После основания города "весенняя рыбка" была долгожданной радостью для растущего населения северной столицы.

Фото: Википедия (Algirdas)