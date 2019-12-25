В Петербурге начали уличную продажу корюшки

Первые торговые точки были обнаружены в районе станции метро "Приморская".

В Петербурге на прошедших выходных началась уличная продажа корюшки. Об этом сообщила "Фонтанка".

Первые торговые точки были обнаружены в районе станции метро "Приморская". При этом, петербуржцы охотно покупали эту рыбу, несмотря на то, что стоит она 750 рублей за килограмм. В это же время в магазине можно купить килограмм потрошеной форели за 700 рублей или килограмм стейков форели за 950 рублей.

В феврале текущего года рыбаки заявляли, что готовы продавать корюшку и по 100 рублей за килограмм. При этом было выдвинуто одно условие – им должны отойти торговые места без аукционов. На данный момент вопрос остался нерешенным.

Корюшка – вид некрупных лучепёрых рыб семейства корюшковых. Это проходная рыба, но у неё имеются и изолированные озёрные популяции. Широко распространена и обладает высокой численностью. Ежегодно в мае в Петербурге проходит праздник корюшки, где варят уху и готовят другие различные блюда из данной рыбы. Ежегодно праздник собирает от 50 до 80 тысяч участников. На данный момент неизвестно, состоится ли праздник в этом году.

Эксперты: почти 60 % дешевых рыбных консервов не соответствуют ГОСТу.

Фото: Праздник корюшки/ ВК