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В Петербурге начали уличную продажу корюшки
Сегодня, 8:50
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nastya960

В Петербурге начали уличную продажу корюшки

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Первые торговые точки были обнаружены в районе станции метро "Приморская".

В Петербурге на прошедших выходных началась уличная продажа корюшки. Об этом сообщила "Фонтанка".

Первые торговые точки были обнаружены в районе станции метро "Приморская". При этом, петербуржцы охотно покупали эту рыбу, несмотря на то, что стоит она 750 рублей за килограмм. В это же время в магазине можно купить килограмм потрошеной форели за 700 рублей или килограмм стейков форели за 950 рублей.

В феврале текущего года рыбаки заявляли, что готовы продавать корюшку и по 100 рублей за килограмм. При этом было выдвинуто одно условие – им должны отойти торговые места без аукционов. На данный момент вопрос остался нерешенным.

Корюшка – вид некрупных лучепёрых рыб семейства корюшковых. Это проходная рыба, но у неё имеются и изолированные озёрные популяции. Широко распространена и обладает высокой численностью. Ежегодно в мае в Петербурге проходит праздник корюшки, где варят уху и готовят другие различные блюда из данной рыбы. Ежегодно праздник собирает от 50 до 80 тысяч участников. На данный момент неизвестно, состоится ли праздник в этом году.

Эксперты: почти 60 % дешевых рыбных консервов не соответствуют ГОСТу.

Фото: Праздник корюшки/ ВК

Теги: корюшка, продажа, рыба
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Аноним
Сегодня 9:57

Офигели совсем!!!750р?Голосуйте за путина дальше

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