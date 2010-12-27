Эксперты: почти 60 % дешевых рыбных консервов не соответствуют ГОСТу

Речь идет о товаре в ценовом сегменте до 62 рублей за банку.

Почти 60 % дешевых рыбных консервов не соответствуют ГОСТу. Эксперты "Общественного контроля" выяснили, что зачастую в банке находится мало рыбы и много томатной пасты. Также некоторые производители кладут в консервы плавники и несвежие продукты. Об этом сообщается на сайте организации.

В исследовании участвовали товары в ценовом сегменте до 62 рублей за банку. Нарушения были обнаружены в 7 образцах из 12.

Оказалось, что мало рыбы кладут в консервы: "Толстолобик в томатном соусе" марки "Толстый боцман" (вместо положенных 70-90 % там оказалось 60 %), "Корюшка бланшированная неразделанная в томатном соусе" от Новоладожской рыбной компании содержала 55,1 %, в "Бычки в томатном соусе" от "Рыбоведовъ" положили 45 % рыбы.

В банках "Бычки в томатном соусе" и "Минтай натуральный с добавлением масла" от "Ультрамарина" помимо рыбного филе и соуса также плавали плавники и черная пленка. Специалисты подозревают, что Fish House положил в "Кильку в томатной соусе" несвежие продукты – рыба была горькой на вкус.

Успешно прошли проверку образцы: "Килька "Балтийская" неразделанная в томатном соусе" от Балтийского консервного завода, "Сардина атлантическая натуральная с добавлением масла" и "Барс" Мамоновского рыбоконсервного комбината, "Скумбрия атлантическая натуральная с добавлением масла" от "Фиш Продакс", "Сельдь тихоокеанская натуральная с добавлением масла" от Преображенского рыбокомбината.

Ранее мы писали, что каждое второе сливочное масло в Петербурге не прошло проверку.

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