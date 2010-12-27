Каждое второе сливочное масло в Петербурге не прошло проверку

Меньше половины образцов сливочного масла на прилавках северной столицы соответствуют ГОСТу.

Больше половины брендов сливочного масла на прилавках Санкт-Петербурга не прошли проверку по ГОСТу, сообщила общественная организация потребителей "Общественный контроль" 15 июля.

Образцы сливочного масла были взяты в обычных магазинах, после чего их отправили на экспертизу. Лишь 6 образцов из 18 соответствовали стандарту. У 9 брендов продукта в составе был обнаружен растительный жир. В 8 образцах совершенно отсутствовал молочный жир, что означает, что товар в принципе не является сливочным маслом.

Проверяющая организация заявила, что все материалы проверки были направлены в прокуратуру и Роспотребнадзор для назначения соответствующего наказания для нарушителей.

Эксперты отмечают, что сливочное масло — один из самых подделываемых молочных продуктов в Санкт-Петербурге. Ситуация с его качеством ухудшается с каждым годом, а 2019 год и вовсе побил все рекорды по подделкам сливочного масла за последние несколько лет.

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