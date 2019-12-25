Определились страны, где будут отдыхать петербуржцы на Новый год

Самыми популярными стали пять стран.

На Новый год петербуржцы выбрали для своего отдыха пять зарубежных направлений. Это ОАЭ, Египет, Мальдивы, Доминикана и Турция. Об этом сообщила ведущий эксперт в сфере туризма, профессор кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС Марина Морозова.

Несмотря на то, что в Турции для пляжного отдыха будет уже холодновато, всё равно самолёты будут улетать практическим полными.

Что касается горнолыжных курортов, то петербуржцы отправятся в Сочи, Архыз и Домбай.

На новогоднее оформление Петербурга выделено 480 млн рублей.

Фото: pexels