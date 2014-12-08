В "Приюте Белоснежки" песцы "рассказали", какой будет зима в этом году

Большой аппетит песцов указывает на комфортную зиму.

Сегодня, 27 ноября, сотрудники зоофермы "Приют Белоснежки" погадали вместе с пушистыми белыми песцами на зиму. Во время кормления животных стало понятно, что в регион придет мягкая и снежная зима. Об этом сообщили в Telegram-канале зверинца.

В ожидании обеда лисицы игриво подпрыгивали на сетчатое ограждение вольера. Когда им принесли куриные окорочка, животные в считаные секунды его съели. Автор ролика рассказал, что такой аппетит песцов указывает на комфортную зиму.

Известно, что песцы не впадают в спячку. Осенью они накапливают жир, готовясь к холодам и морозам. В дикой природе масса тела лисы за три осенних месяца становится в два раза больше.

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Видео: Телеграм / Приют Белоснежки