Стало известно, чем закончилась история со сбежавшей из частного дома пумой

Владелец пумы рассказал, что животное пробило нижнюю планку забора и оказалось на участке соседа. Кошка вцепилась в собаку, но животных успели разнять.

Сегодня, 27 ноября, на портале 78.ru рассказали, что в поселке Прилесное Всеволожского района пума сбежала из частного дома и терроризировала местных жителей. Стали известны подробности этой истории.

Выяснилось, что дикое животное никуда с огражденного участка не убегало. Большая кошка просто повздорила с соседской собакой и повредила забор, который мешал питомцам видеть друг друга. Никто в результате ее действий не пострадал.

Владелец пумы рассказал, что животное пробило нижнюю планку забора и оказалось на участке соседа. Кошка вцепилась в собаку, но животных успели разнять.

Хозяин пумы добавил, что никогда не отпускает зверя гулять самостоятельно. Он всегда следит за ним и держит на поводке со системой страховки.

Мужчина признался, что виноват. Ему стоило установить другой забор.

Ранее на Piter.tv: на борту самолета, который летел из Москвы в Петербург, пассажир сломал пальцы другому из-за "нарушения личного пространства".

Фото: 78.ru