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На борту самолета, который летел из Москвы в Петербург, пассажир сломал пальцы другому из-за "нарушения личного пространства"
Сегодня, 15:06
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На борту самолета, который летел из Москвы в Петербург, пассажир сломал пальцы другому из-за "нарушения личного пространства"

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Узкие кресла не позволили пассажирам свободно расположиться на своих местах. Двое соседей поругались, так как им было неудобно сидеть.

На борту самолета, который летел из Москвы в Петербург, подрались двое пассажиров. Один из участников конфликта сломал оппоненту пальцы. Об этом сообщили  в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Причиной конфликта стало "нарушение личного пространства". Узкие кресла не позволили пассажирам свободно расположиться на своих местах. Двое соседей поругались, так как им было неудобно сидеть, а затем между ними произошла драка. Один из дебоширов пять раз ударил неприятеля по голове, лицу и руке. 

Злоумышленник пробудет под стражей до 24 декабря. Известно, что через Петербург он планировал лететь в Турцию. Но теперь ему придется отдыхать в изоляторе. 

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти из частного дома сбежала пума.

Фото: Pxhere

 

Теги: авиасообщение, агрессивный пассажир, самолет
Категории: Лента новостей, Картина дня, Происшествия, Новости СПб,

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