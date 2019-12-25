Французский институт в Петербурге планируют открыть для посетителей 1 сентября

В деятельности организации произошло не так много изменений за период ограничительных мер, кроме того, что коллеги из Франции не могут приехать в Россию.

Сегодня, 14 июля, французы отмечают национальный праздник День взятия Бастилии. В связи с этим Piter.TV решил узнать, как прошел период ограничительных мер во Французском институте в Петербурге, и когда организация возобновит занятия офлайн. Об этом нам рассказал ассистент директора Сергей Лукьянов.

Институт на Невском проспекте закрыл двери для посетителей 17 марта после рекомендаций приостановить образовательную деятельность в обычном режиме и перейти в онлайн. После этого все мероприятия, в том числе курсы и разговорные клубы, перевели в дистанционный формат. Как сообщил Лукьянов, большинство студентов адекватно отнеслись к новым условиям и согласились продолжать обучение. Также были и отказы, но их немного.

Ассистент директора Французского Института отметил, что все активности в основном происходят в течение учебного года. Летом же организация только принимает участие в некоторых фестивалях, поэтому большой разницы с "докоронавирусными" временами нет.

За исключение того, что гости не могут к нам приезжать, каких-то других проблем мы не испытываем. сказал Сергей Лукьянов.

При этом коллеги из Франции принимали участие в некоторых мероприятиях, проходивших в Петербурге, в онлайн-формате. Так, например, Институт выступил организатором выступления лекции Паскаль Каши для петербургского ЦВЗ "Манеж". Онлайн-лекция "СССР и Россия: взгляд из Франции" прошла 8 июля и была приурочена к открытию новой выставки "Magnum".

Открыть Французский институт для посетителей и студентов планируют 1 сентября.

Организация является культурным и языковым центром при посольстве Франции. Он способствует культурному обмену между жителями двух государств, помогает подготовиться и поступить во французские вузы.

Ранее Piter.TV рассказал о том, где в Петербурге установят памятник Жанне д"Арк.

Фото: vk.com/ifrussiespb