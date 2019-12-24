Иной взгляд: выставка уникальных фотографий агентства Magnum в Манеже

Piter.TV отправился на первую выставку в Манеже после карантина.

"Манеж" встретил посетителей после карантина выставкой фотографий "Иной взгляд". Работы передают образ СССР и России в объективе фотографов агентства Magnum. Это первая выставка после четырехмесячного перерыва из-за пандемии.

Конечно, особенности посещения зала в этот период, наверное, уже становятся привычными. Это возможность попасть в зал только по электронному билету, масочный режим, соблюдение дистанции. Наше пространство и выставка позволяет это свободно регулировать и предоставляет зрителю возможность для встречи с искусством. Павел Пригара, директор выставочного центра "Манеж"

Пространство выставки разделено по десятилетиям с 1940-х годов до наших дней.

Сборная выставка с 1947 года по сегодняшний день сорока фотографов агентства Magnum, которые приезжали в нашу страну. Своим взглядом через свои переживания, путешествия и встречи показали, что они про нас думают, их мысли ощущения и чувства за все эти десятилетия. Нина Гомиашвили, куратор выставки

Свои работы представил фотограф, лауреат международных премий Георгий Пинхасов.

Тарковский… Когда он меня пригласил на площадку, до этого, конечно, он посмотрел мои фотографии, он доверил мне прийти поснимать. Сказал, что кинотеатр "Иллюзион" просит портрет. Для меня это была мечта. Георгий Пинхасов, фотограф

"Манеж" ждет посетителей в масках и перчатках каждый день с 11 до 20 часов. Для всех медицинских работников вход в выставочный центр до конца 2020 года бесплатный.

Фото и видео: Piter.TV