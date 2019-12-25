В Смольном определились с местом установки памятника Жанне д’Арк

Скульптур успел отлить памятник до начала пандемии коронавируса.

Власти Петербурга определились с местом для памятника Жанне д"Арк, передало "ТАСС". Его создали во Франции специально в дар России.

Памятник установят в Советском переулке между 3-й и 4-1 Красноармейскими улицами. Дело в том, что рядом находится французская школа, а также католический собор Успения Пресвятой Девы Марии.

Дата установки зависит от того, когда будет возобновлено транспортное сообщение между странами.

Несколько дней назад в Париже состоялась торжественное открытие памятника.

Фото: посольство России во Франции / Facebook