Памятник Жанне д'Арк установят в Петербурге

В Париже прошла торжественная передача памятника России.

В среду, 8 июля, в Париже состоялась торжественная церемония открытия памятника Жанне д"Арк, который французские ассоциации подарили России в честь дружбы между странами, сообщил ТАСС.

Памятник установят в Петербурге в районе Адмиралтейства, он символизирует беззаветный патриотизм, дух борьбы с поработителями.

Во многих французских городах есть памятник в ее честь. Мы гордимся тем, что эта статуя будет установлена и в северной столице России отметил председатель французской "Ассоциации друзей Жанны д"Арк" и автор книги "Жанна д"Арк: Руанский процесс" Жак Тремолле де Виллер.

Церемония завершилась возложением цветов, подобранных в тон французского и российского триколора.

Напомним, что Жанна д"Арк (1412-1431) признана самой известной в мире француженкой. Национальная героиня Франции, одна из командующих французскими войсками в Столетней войне. Попав в плен к бургундцам, была передана англичанам, осуждена как еретик и сожжена на костре. Впоследствии в 1456 году была реабилитирована и в 1920 году канонизирована - причислена католической церковью к лику святых.

Ранее мы писали, что архангельские власти готовы забрать памятник Баранову из США.

Фото: Википедия