В Петербурге открыли памятник Жанне д’Арк

Он находится в Советском переулке,5.

В Советском переулке 13 октября состоялась церемония открытия памятника Жанне д"Арк. В ней приняла участие французская делегация – члены ассоциаций "Друзья Жанны д"Арк" и "Бермонтской богоматери". Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Рядом с памятником расположена школа с углубленным изучением иностранных языков, в том числе французского, и католический собор Успения Пресвятой Девы Марии. На постаменте на русском и французском языках надпись: "Дар французских друзей России в знак традиционной дружбы французского и российского народов".

Автором скульптуры является французский скульптор Борис Лежен, окончивший ленинградский Художественный институт имени Репина. В 2023 году он получил российское гражданство.

Посол России во Франции Алексей Мешков отметил смелость французской делегации, решившей приехать в Петербург на открытие скульптуры.

Ранее стало известно, что китайские мастера воссоздадут 155 лаковых панно XVIII века для личных апартаментов Екатерины II.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Смольный