Работа должна быть выполнена за 700 дней.

Китайские мастера воссоздадут 155 лаковых панно XVIII века для личных апартаментов Екатерины II. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры РФ.

В Российском культурном центре в Пекине 10 октября музей-заповедник "Царское Село" подписал трёхстороннее соглашение с Пекинской художественной компанией "Синьсинши" и Фондом поддержки социальных инициатив Газпрома о воссоздании настенных лаковых панно для Китайского зала в Зубовском флигеле Екатерининского дворца. Там возрождают полностью утраченное во время Великой Отечественной войны убранство личных комнат Екатерины II.

По сохранившимся панно XVIII века из Китайского театра компания "Синьсинши" изготовила в качестве образцов два пробных панно. Они превзошли все ожидания, поэтому представители музея-заповедника "Царское Село" заказали все настенные лаковые панели у мастеров из Поднебесной. Работа должна быть выполнена за 700 дней.

Ранее коллекция ГМЗ "Царское Село" пополнилась предметами XIX века. Речь идет о шкатулке с изображением на крышке сцены "Петр Великий в бурю на Ладожском озере" и трех вазах из голубой яшмовой массы с композициями греческой мифологии.

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Фото: Минкультуры РФ