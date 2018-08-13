Коллекция ГМЗ "Царское Село" пополнилась предметами XIX века

Речь идет о шкатулке с изображением на крышке сцены "Петр Великий в бурю на Ладожском озере" и трех вазах из голубой яшмовой массы с композициями греческой мифологии.

Четыре предмета XIX века передали в дар музею-заповеднику "Царское село". Об этом сообщили в пресс-службе учреждения сегодня, 14 сентября.

Речь идет о шкатулке 1880-х гг. с изображением на крышке сцены "Петр Великий в бурю на Ладожском озере" и трех вазах из голубой яшмовой массы с композициями греческой мифологии.

Источник композиции на шкатулке – картина Александра Коцебу "Подвиг Петра I во время бури", написанная в 1832-м. На обратной стороне расположился золотой штамп БОЛЬШ. ЗОЛОТ. МЕДАЛЬ.

Две вазы из трех подаренных составляют пару – их сюжет посвящен Троянской войне. Предметы были изготовлены на немецком заводе "Виллерой и Бох" (Villeroy&Boch).

Ранее мы рассказывали о том, что садовники музея "Царское Село" вырастили арбузы и дыни.

Фото: пресс-службе ГМЗ "Царское Село"