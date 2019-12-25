Садовники музея "Царское Село" вырастили арбузы и дыни

Более 40 плодов вызрели в оранжерейном комплексе "Верхние теплицы".

Сотрудники садово-паркового отдела музея-заповедника "Царское Село" в этом году возродили историческую традицию и вырастили арбузы и дыни по старинным технологиям. Более 40 плодов вызрели в оранжерейном комплексе "Верхние теплицы". Посетителям покажут их на экскурсиях на семейном празднике "Яблочный полдень" в ближайшую субботу, 9 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Известно, что Петербург находится в зоне рискованного земледелия, но в некоторых источниках при этом отмечается, что в XVIII веке петербуржцы употребляли арбузов едва ли не больше, чем кабачков. Ольга Филиппова, главный хранитель парков музея-заповедника "Царское Село"

Для возрождения "арбузно-дынной" традиции музейные садовники выбрали арбузы сортов "Зелибоба", "Бархан", "Шуга еллоу"; дыни "Апельсинка", "Необычайная".

Раньше в Верхних теплицах круглый год выращивали землянику, вишню, персики, черешню, цитрусовые, виноград, ананасы, арбузы, дыни, снабжая фруктами и ягодами императорский двор. В фруктовых садах – яблоки, сливы, крыжовник, смородину, малину.

Сейчас в музейных оранжереях выращивают рассаду для высадки в теплое время года в парковых цветниках; срезанные цветы круглый год украшают интерьеры Екатерининского и Александровского дворцов.

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Фото: ГМЗ "Царское Село