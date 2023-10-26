В Царском Селе модельеры представят коллекции, посвященные Пушкину

В этом году событие состоится в 14-й раз, режиссером выступит Виктор Крамер.

В Царском Селе в рамках театрализованного дефиле "Ассоциации" российские модельеры представят свои коллекции, посвященные поэту А. С. Пушкину. В этом году событие состоится в 14-й раз, режиссером выступит Виктор Крамер, пишет ТАСС.

Мы называем "Ассоциации" музейно-театральным проектом, потому что у нас всегда режиссируют это действо театральные режиссеры. <…> У нас все связано с историей, с историей стилей, с историей России и Царского Села. В этом году жизнь нам сама подсказала тему – это Пушкин. Причем она трактуется достаточно широко: это не только сам Пушкин и его произведения, это еще и стилистика той эпохи, в которой он вырос, это, конечно, его сказки, которые дают простор для этнографических коллекций. Ольга Таратынова, директор музея-заповедника "Царское Село"

Также отмечается, что к петербургским модельерам Татьяне Парфеновой, Лилии Киселенко и Стасу Лопаткину присоединятся Владимир Бухинник и Саша Гапанович. Каждый из них покажет свою коллекцию по три раза, в финале состоится общее дефиле перед Екатерининским дворцом.

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Фото: пресс-служба "Царского Села" (Руслан Шамуков)