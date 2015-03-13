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Вход в Екатерининский парк будет бесплатным с ноября
Вчера, 13:36
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Вход в Екатерининский парк будет бесплатным с ноября

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Парк останется бесплатным до весны: посетить его можно будет в период с 7:00 до 22:00.

Екатерининский парк в Пушкине традиционно станет бесплатным в зимний период. Посетить его, не покупая билет, сможет любой желающий с 1 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Государственного музея-заповедника "Царское Село".

Парк останется бесплатным до весны: посетить его можно будет в период с 7:00 до 22:00.

Для входа петербуржцам и гостям города будут доступны пять вариантов. Так, пройти в парк можно будет рядом с Лицейской аркой, с Треугольной площади, со стороны павильона "Эрмитажная кухня", Орловских и Кадетских ворот.

Ранее мы сообщили о том, что Царском Селе начали подготовку скульптур к зиме.

Фото: ВКонтакте / Царское Село

Теги: гмз царское cело, санкт-петребург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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