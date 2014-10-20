В Царском Селе начали подготовку скульптур к зиме

Работы ведутся у павильона грот.

В ГМЗ "Царское Село" полным ходом идёт подготовка скульптур к холодам: монументы защищают при помощи специальных футляров. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Работы ведутся у павильона грот. Там расположены бюсты-аллегории к весенним и летним месяцам. Скульптуры были выполнены в 90-х годах прошлого века по образцам оригинальных венецианских бюстов, которые хранятся в фондах музея. Так как при создании копий использовалась мраморная крошка, им необходима особая защита зимой. Для защиты от влаги некоторые изваяния дополнительно оборачивают тканью.

Это каррарский мрамор. Даже наши копии подвержены микротрещинам. В эти поры попадает влага, которая разрушает мрамор. Чтобы этого не допустить, такие методы используем. Наталья Лансере, хранитель скульптуры ГМЗ "Царское Село"

Первыми процедуры по защите от холода прошли фигуры на Большом китайском мосту в Александровском парке. Окончательно укрытие скульптур завершится к концу недели.

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Фото: ВКонтакте / Царское Село