В "Царском Селе" подготовили 500 килограммов семечек для птиц

Птицам нельзя давать хлеб, печенье, сдобные булки, молоко, арахис.

В ГМЗ "Царское Село" подготовили 500 килограммов семечек для зимней подкормки птиц. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения 13 ноября.

Отмечается, что каждый день по утрам сотрудники парковой службы наполняют кормушки, которые установлены в Екатерининском, Александровском и Баболовском парках. Всего "птичьих столовых" насчитывается 60.

Мы устанавливаем кормушки, которые вкапываются в землю. Мы не вешаем их на деревья, чтобы не сломать ветви, не нанести раны насаждениям. Одна из кормушек выполнена по прямому аналогу из каталогов XVIII века про "садовые затеи": она двухэтажная и находится у Екатерининского дворца, недалеко от главного входа в парк. Ольга Филиппова, главный хранитель парков ГМЗ "Царское Село"

Также в установленные кормушки посетители парка могут класть нежареные семена подсолнечника, арбуза или дыни, а синицы любят несоленое сало. Птицам нельзя давать хлеб, печенье, сдобные булки, молоко, арахис.

Александровский, Екатерининский и Баболовский парки являются домом для 25 видов птиц.

Ранее на Piter.TV: кормовые площадки для лосей обустроили в Ленобласти.

Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское Село"