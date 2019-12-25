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В "Царском Селе" подготовили 500 килограммов семечек для птиц
Сегодня, 12:57
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В "Царском Селе" подготовили 500 килограммов семечек для птиц

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Птицам нельзя давать хлеб, печенье, сдобные булки, молоко, арахис.

В ГМЗ "Царское Село" подготовили 500 килограммов семечек для зимней подкормки птиц. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения 13 ноября. 

Отмечается, что каждый день по утрам сотрудники парковой службы наполняют кормушки, которые установлены в Екатерининском, Александровском и Баболовском парках. Всего "птичьих столовых" насчитывается 60. 

Мы устанавливаем кормушки, которые вкапываются в землю. Мы не вешаем их на деревья, чтобы не сломать ветви, не нанести раны насаждениям. Одна из кормушек выполнена по прямому аналогу из каталогов XVIII века про "садовые затеи": она двухэтажная и находится у Екатерининского дворца, недалеко от главного входа в парк.

Ольга Филиппова, главный хранитель парков ГМЗ "Царское Село" 

Также в установленные кормушки посетители парка могут класть нежареные семена подсолнечника, арбуза или дыни, а синицы любят несоленое сало. Птицам нельзя давать хлеб, печенье, сдобные булки, молоко, арахис. 

Александровский, Екатерининский и Баболовский парки являются домом для 25 видов птиц. 

Ранее на Piter.TV: кормовые площадки для лосей обустроили в Ленобласти. 

Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское Село"

Теги: гмз царское cело, кормушки, птицы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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