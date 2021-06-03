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Кормовые площадки для лосей обустроили в Ленобласти
Сегодня, 15:53
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Кормовые площадки для лосей обустроили в Ленобласти

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Осенью условия для диких животных меняются. Летний и осенний сезоны изобилуют кормовой базой для зверей и птиц, тогда как зимний сезон предвещает трудности.

В начале ноября специалисты Комитета по животному миру Ленинградской области начали работу по созданию и обновлению кормовых площадок для лосей, используя солонцы.

Осенью условия для диких животных меняются. Летний и осенний сезоны изобилуют кормовой базой для зверей и птиц, тогда как зимний сезон предвещает трудности. Биотехнические мероприятия проводятся в Ленинградской области круглый год, однако в наиболее трудные для животных периоды интенсивность этих мероприятий возрастает.

В охотничьих угодьях оборудование кормовых точек осуществляют охотники-пользователи, а на общедоступных территориях эту задачу выполняет ЛОГКУ "Леноблохота", сообщили в Комитете по животному миру региона 5 ноября.

Ранее красавец-лось вышел на прогулку в лесу Всеволожского района.

Фото:  Комитет по животному миру Ленинградской области

Теги: ленобласть, лоси
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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