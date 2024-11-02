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Красавец-лось вышел на прогулку в лесу Всеволожского района

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Сохатый аккуратно обнюхивал растительность, иногда останавливался, осматривался и вслушивался.

Комитет по охране животных Ленобласти опубликовал видео с лосем, который бродил по осеннему лесу во Всеволожском районе 2 ноября.

Сохатый аккуратно обнюхивал растительность, иногда останавливался, осматривался и вслушивался. Затем он медленно двигался вперед, делал паузы и внимательно изучал окружающую среду.

Комитет подчеркнул, что вырубки и поля, покрытые молодыми деревьями, привлекают лосей круглый год. Активное развитие лесной промышленности помогает поддерживать популяцию этих животных и улучшить их питание благодаря росту деревьев.

Ранее сотрудники Ленинградского зоопарка рассказали, как отличить ворону от ворона.

Видео: ВКонтакте / Комитет по животному миру Ленинградской области

Теги: ленобласть, лоси
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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