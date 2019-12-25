Сотрудники Ленинградского зоопарка рассказали, как отличить ворону от ворона

Оба вида пернатых, впрочем, обитают в зоопарке.

Узнаем больше вместе с Ленинградским зоопарком. Сотрудники в Telegram-канале заведения пояснили, в чем заключаются отличия двух внешне и фонетически схожих пернатых созданий – ворона и вороны. Дьявол, как водится, кроется в деталях.

В пресс-службе зоопарка рассказали, что обе птицы из одного семейства – врановых. И ворон и ворона склонны вести социальный образ жизни; оба вида также всеядны, а значит, не побрезгуют и растительной пищей и, например, мясом. Кроме того, это создания с относительно высоким интеллектом: решить задачу для ворона или вороны как раз плюнуть. А уж то, как они копируют речь человека, известно всем, кто хотя бы раз видел видео со знаменитым вороном Васей.

Несмотря на это, различий у вороны и ворона не меньше, чем сходств. Первый предпочитает жить вдали от человека, вторая – активно приспосабливается к жизни бок о бок с людьми. Кроме того ворон чаще живет в паре с другим представителем своего вида, а ворона существует в стаях. И, конечно, внешне ворон больше и темнее вороны.

Совсем недавно в Ленинградском зоопарке сотрудники отметили День гиббонов.

Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России