В Ленинградском зоопарке отметили День гиббонов

Во всем мире 24 октября отмечается День гиббонов. По случаю в Ленинградском зоопарке приматам сделали сюрприз, сообщили в пресс-службе учреждения.
Гиббоны выделяются особым пением и невероятной ловкостью. В семейство входят 18 видов. Многие из них находятся под угрозой исчезновения в связи с вырубкой лесов и браконьерством.
В зоопарке Петербурга с 1973 года обитают белорукие гиббоны. В настоящее время в нем живет большое семейство: родители Персей и Габина, их дети Афина и Одиссей.
В честь праздника киперы подготовили для гиббонов новые игрушки. В уличном вольере повесили большие тубусы с лакомством и сеном. Семейство распотрошило цилиндры, вдоволь наигралось и плотно пообедало.
Приходите в Ленинградский зоопарк посмотреть на наших игривых белорукий гиббонов! Ежедневно в 15:00 у нас проходят показательные кормления приматов.
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
Ранее мы рассказывали о том, что львице Таисии из Ленинградского зоопарка исполнилось 13 лет.
Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка
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