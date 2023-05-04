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В Ленинградском зоопарке отметили День гиббонов

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В честь праздника киперы подготовили для гиббонов новые игрушки.

Во всем мире 24 октября отмечается День гиббонов. По случаю в Ленинградском зоопарке приматам сделали сюрприз, сообщили в пресс-службе учреждения.

Гиббоны выделяются особым пением и невероятной ловкостью. В семейство входят 18 видов. Многие из них находятся под угрозой исчезновения в связи с вырубкой лесов и браконьерством. 

В зоопарке Петербурга с 1973 года обитают белорукие гиббоны. В настоящее время в нем живет большое семейство: родители Персей и Габина, их дети Афина и Одиссей. 

В честь праздника киперы подготовили для гиббонов новые игрушки. В уличном вольере повесили большие тубусы с лакомством и сеном. Семейство распотрошило цилиндры, вдоволь наигралось и плотно пообедало. 

Приходите в Ленинградский зоопарк посмотреть на наших игривых белорукий гиббонов! Ежедневно в 15:00 у нас проходят показательные кормления приматов. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Ранее мы рассказывали о том, что львице Таисии из Ленинградского зоопарка исполнилось 13 лет. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: гиббоны, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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