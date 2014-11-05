Львице Таисии из Ленинградского зоопарка исполнилось 13 лет

В честь праздника опекуны подготовили Тасе сюрприз в виде огромной бочки.

Львице Таисии из Ленинградского зоопарка 23 октября исполнилось 13 лет. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

В честь праздника опекуны подготовили Тасе сюрприз в виде огромной бочки. Новая игрушка была завернута в крафтовую бумагу, а украсили ее осенними листьями и ягодами.

Первым подарок изучил лев Адам, однако вскоре уступил его Таисии. В отличие от него, именинница любит активные развлечения: она ловко распаковала бочку и с удовольствием с ней порезвилась.

Ранее в зоопарке с днем рождения поздравляли ягуара Ричарда. В августе ему исполнилось 3 года.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка