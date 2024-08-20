Ленинградский зоопарк поздравил ягуара Ричарда с днем рождения

Большому коту исполнилось три года.

Чёрному ягуару Ричарду из Ленинградского зоопарка исполнилось три года. Для большого кота приготовили несколько подарков. Сотрудники зверинца вручили ему коробку с поздравлением и огромные бочонки. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Чтобы получить новые игрушки, Ричарду пришлось справиться с коварной упаковкой. Ягуар разорвал крафтовую бумагу и попробовал подарки на зубок. Как рассказали в зоопарке, Ричард любит играть с бочонками, бумажными пакетами и коробками, напоминает характером обычного домашнего кота.

Крупные размеры предметов напоминают ягуару добычу и стимулируют охотничье поведение. Благодаря этому, игрушки Ричарда не живут долго: через пару дней канистры превращаются в плоские блинчики, а коробки и пакеты — в конфетти. Давайте поздравим чёрного кота Ленинградского зоопарка с Днём Рождения! Пишите в комментариях свои пожелания Ричарду. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

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Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк