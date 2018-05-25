Из Петербурга проложат трамвайную линию в Новосаратовку

Рекомендуемый вариант трассы уже определен.

Планируется строительство трамвайной линии, связывающей Петербург и Новосаратовку. Об сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Ленобласти 2 ноября.

Маршрут пройдет из Новосаратовки до станции метро "Ломоносовская". Рекомендуемый вариант трассы уже определен. Кроме того, просчитаны основные технико-экономические показатели, известны интервалы движения транспорта.

В ведомстве напомнили, что в 2024 году новый автобусный маршрут свяжет два берега Невы между собой через Вантовый мост. Так, у жителей Новосаратовки получится добраться до "Пролетарской" и "Обухово".

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге начались испытания двух новых электробусов.

Фото: комитет по транспорту Ленобласти