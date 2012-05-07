В Петербурге начались испытания двух новых электробусов

В Северную столицу привезли два новых электробуса для проведения испытаний. Об их ходе информирует пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс".
Так, специалисты пробуют в деле автобус Yutong ZK6128BEVG, произведённый в КНР. Он способен проезжать до 280 км без зарядки, а максимальная вместительность салона составляет 80 человек.
Также в Петербурге проверяют модель УТТЗ-624201 Уфимского трамвайно-троллейбусного завода. Его создатели делали ставку на безопасность и комфорт. Салон рассчитан на 67 пассажиров. Кроме того, автобус является низкозольным, что делает его доступным для маломобильных граждан.
Обе машины в скором времени выйдут на городские маршруты.
Ранее мы сообщили о том, что проекты планировки вестибюлей двух станций метро представили в Петербурге.
Фото: пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс"
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