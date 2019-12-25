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Проекты планировки вестибюлей двух станций метро представили в Петербурге
Сегодня, 12:59
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Проекты планировки вестибюлей двух станций метро представили в Петербурге

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У станций появятся новые выходы.

Смольный представил официальные проекты планировки территории (ППТ) для новых павильонов двух станций петербургской подземки. Речь идёт о "Василеостровской" и "Балтийской". Соответствующие документы появились на портале антикоррупционной экспертизы.

Так, у "Василеостровской" появится новый выход, который расположится у пересечения Среднего проспекта и 11-й линии. Его пропускная способность составит 11 тыс. человек в час. В отделке будут использованы штукатурка, кирпич и металлоконстукции. 

Выход из "Балтийской" после воплощения проекта появится на набережной Обводного канала между гипермаркетом "Лентоа" и бывшим "Варшавским экспрессом". пропускная способность в данном случае составит 11,8 тыс. человек в час. Фасад тоже облицуют штукатуркой и кирпичом. 

Ранее мы сообщили о том, что новый автобусный маршрут свяжет Новосаратовку со станциями метро "Обухово" и "Пролетарская".

Фото: Piter.TV

Теги: метро, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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