Новый автобусный маршрут свяжет Новосаратовку со станциями метро "Обухово" и "Пролетарская"

От ЖК "Город первых" до станции метро "Пролетарская" станет возможно добраться, потратив всего 15 минут в пути.

В январе 2024 года между Ленобластью и Петербургом будет проложен новый автобусный маршрут: из деревни Новосаратовка можно будет доехать до станций метро "Обухово" и "Пролетаская" через Вантовый мост. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.

Ожидается, что автобусы соединят два берега Невы после создания в деревне необходимой инфраструктуры. После этого от ЖК "Город первых" до станции метро "Пролетарская" станет возможно добраться, потратив всего 15 минут в пути.

Обратно в Новосаратовку транспорт будет отъезжать от станции "Обухово" по Запорожской улице.

Ранее мы сообщили о том, что специалисты по догазификации в Ленобласти посетили почти 90% потенциальных абонентов.

Фото: Piter.TV