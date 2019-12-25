Специалисты по догазификации в Ленобласти посетили почти 90% потенциальных абонентов

Одним из самых эффективных методов подключения объектов к подаче "голубого топлива" являются подомовые обходы.

Сотрудники комитета 47-ого региона по ТЭК и представители "Газпром газораспределение" обошли 90% потенциальных абонентов в Ленинградской области более чем в 12 тыс. домах. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Как отмечают в администрации, одним из самых эффективных методов подключения объектов к подаче "голубого топлива" являются подомовые обходы: ленинградцев информируют о программе догазификации и разъясняют основные меры поддержки, которые регион готов им предоставить. В частности, речь идёт о проведении бесплатного газопровода до границ участка и субсидиях из областной казны для продолжения работ в его пределах.

По словам зампреда правительства Ленобласти Евгения Барановского, Ленобласть заняла третье место в списке регионов страны по потенциалу догазификации. Почти к 60 тыс. домовладений намерены провести газопроводы. Заявки принимаются на портале Единого оператора газификации, а также через сайт "Газпром газораспределение Ленинградская область", на странице компании ВКонтакте, по электронной почте okno@gazprom-lenobl.ru, на сайте Госуслуг, в Единых центрах предоставления услуг в Петербурге и филиалах компании.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти будут продлены маршруты электричек по пяти направлениям.

Фото: Правительство Ленобласти