Раскрыта предварительная причина смерти игрока молодежного ФК "Знамя Труда"

Футболисту стало плохо спустя пять минут после выхода на замену.

Раскрыта предварительная причина смерти Никиты Сидорова – игрока молодежного футбольного клуба "Знамя Труда" из Орехово-Зуева. Об этом журналистам телеканала 360 рассказал генеральный директор МУ ГФК "Знамя Труда" Михаил Пузанов.

Спортсмен погиб во время футбольного матча, который проходил на стадионе "Торпедо" в Орехово-Зуевском городского округе.

Управленец клуба рассказал, что Сидоров вышел на поле в ходе матча, в рамках которого идет просмотр игроков.

Футболист вышел во втором тайме, играл пять минут, после чего он упал и потерял сознание. На поле сразу же бросились врач и тренер, чтобы оказать необходимую помощь. Потом на месте происшествия появился отец футболиста, а также медики и реанимобиль. За жизнь Никиты Сидорова боролись полчаса, но спасти его не удалось.

Предварительным диагнозом врач назвал аневризму, заявил управленец клуба. Официального заключения врачей пока не поступало.

Весной 2020 года в другого игрока ФК "Знамя труда" ударила молния.

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