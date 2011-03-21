На Соляном переулке открылся масштабный фестиваль мастеров

Фестиваль искусств и дизайна "Соляной. Город мастеров" открылся в Петербурге 29 мая.

Фестиваль во дворах Академии Штиглица стал традиционным и проводится уже в 24-й раз. Он приурочен ко Дню города. Вход на мероприятия свободный.

На фестивале пройдут многочисленные мастер-классы, выставки, международный конкурс изобразительного искусства, модные показы и открытый лекторий. Основная программа продлится до 20:00 29 мая.

На выставке-конкурсе "СолАрт" на "Соляной. Город мастеров" собрали художественные и скульптурные произведения, примеры реставрации и декоративно-прикладного искусства от 250 авторов со всего мира.

Куда еще сходить в Петербурге на выходных 29 и 30 мая – смотрите в подборке Piter.tv.

Фото: Аллея парящих зонтиков — 2018, архив