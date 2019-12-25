Куда сходить в Петербурге на выходных 29 и 30 мая

Piter.TV составил подборку вариантов приятного времяпрепровождения в субботу и воскресенье.

Грядущие выходные обещают быть солнечными. После череды дождей будет особенно приятно провести время на свежем воздухе. Piter.TV составил подборку вариантов приятного времяпрепровождения в субботу и воскресенье: среди них концерт, поэтический вечер, ярмарки и даже йога на улице.

Суббота, 29 мая

На Исаакиевской площади пройдет уже шестой по счету Бал национальностей. Шоу организует городской Дом национальностей при поддержке комитета по межнациональным отношениям. Зрителям покажут насыщенную концертную программу с этническими номерами, танцевать и петь будут коллективы армян, башкир, бурятов, грузин, корейцев, поляков, татар, удмуртов, финнов и многих других национальных культурных объединений. Также гости смогут посмотреть выставки об искусстве народов России, самостоятельно сделать национальные игрушки и украшения, научиться национальным танцам и играм.

Сбор гостей и работа выставок – в 12.30. Начало концертной программы – в 13.00.

В Парке Победы в субботу откроется летняя творческая площадка "Поляна". Здесь планируют проводить бесплатные фестивали, концерты, встречи и лекции, а также экскурсии, мастер-классы и кинопоказы. Появится на площадке и станция с книгами, журналами, газетами и буккросингом. На открытии будут читать стихи у открытого микрофона, слушать музыку, смотреть картины АРТ-библиотеки на выставке и мастерить что-то своими руками на мастер-классах.

Начало в 13:00, вход свободный. Московский пр., 188А

Утром можно прийти на лекцию психолога Анны Беляевой в библиотеку №3. Эксперт расскажет про эмоции человека, связь невыраженных эмоций и болезней, а также про то, как "разгадать" язык тела и почему нельзя копить в себе страх, обиду и даже любовь.

Начало в 11.00. Библиотека № 3, ул. Стрельбищенская, 26. Вход свободный.

В 17.00 в другой библиотеке, "В Озерках", можно переключиться с науки и психологии на творчество и послушать молодых петербургских поэтов. Некоторые из талантов успели победить в городских конкурсах и даже опубликоваться в поэтических сборниках. На вечере будет работать открытый микрофон для всех желающих поделиться своими стихотворениями.

Районная библиотека "В Озреках", проспект Энгельса, 111. Вход свободный, но нужно зарегистрироваться в сообщениях группы.

Воскресенье, 30 мая

В Эстрадном театре на Елагином острове пройдет концерт Детского хора Филармонического общества Санкт-Петербурга. Юные артисты подготовили программу ко Дню города и Дню защиты детей, символично прозвучат детские песни из популярных кино- и мультфильмов.

Начало в 13:00, вход свободный. ЦПКиО им. С.М. Кирова на Елагином острове

В KGallery проведут экскурсию по выставке "Натан Альтман". Искусствовед и преподаватель Петербургского Института Иудаики Мария Вольфсон расскажет о графическом искусстве художника, его знаковых театральных работах, работе в детской книге и значении его искусства для истории искусства в целом.

Зарегистрироваться на экскурсию нужно заранее по ссылке, входной билет стоит 600 рублей. Начало в 13.00, набережная Фонтанки, 24.

В Александро-Невской лавре проведут бесплатный показ духовной оперы "Александр Невский". Показ приурочен к 800-летию со дня рождения святого благоверного князя. Зрителям покажут события накануне Невской битвы, поиск князем союзника и победу в сражении, исторический сюжет будет сопровождаться музыкой симфонического оркестра под управлением Филиппа Селиванова и пением солистов Академии молодых певцов Мариинского театра.

Сбор гостей в 18.30, наб. реки Монастырки,1. Вход свободный, условия визита можно уточнить по телефону +7 (921) 980-18-62.

Если хочется провести выходной с пользой для здоровья, можно отправиться на бесплатное занятие йогой в деревянном амфитеатре во дворе бара Tsunami на Лиговском проспекте. Проект "Пока ты спал" снова запустят после перерыва, проводить занятия будут в парках. Упражнения от Нигины Усмановой, обещают организаторы, подойдут даже новичкам.

С собой необходимо взять коврик, прийти стоит в удобной спортивной одежде. В случае дождя занятие на свежем воздухе отменят. В конце занятия можно отблагодарить тренера донейшеном.

Начало в 11.40, Лиговский пр., 39. Необходимо заранее записаться в комментариях в группе.

На оба выходных растянутся ярмарка Seaside Bazaar в "Севкабель Порту" и гастрономический фестиваль-рынок от проекта со звучным названием "ОНИПОЖРАТЬЛЮБЯТ" в Никольских рядах. В программу первого маркета входит не только продажа различных украшений, одежды, аксессуаров для дома и книг, но и лекторий. Например, в субботу артист и музыкальный директор Mubert Inc Павел Згордан расскажет про искусственный интеллект в музыке.

Организаторы рынка обещают много деликатесов, а также дизайнерскую посуду и украшения. Кроме того, в воскресенье в Никольские ряды заедут мотоциклисты в смокингах – участники международного благотворительного заезда The Distinguished Gentleman"s Ride. Добровольные пожертвования байкерам направят на исследования рака и борьбу с мужским суицидом.

"Севкабель Порт", Кожевенная линия, 40. С 12.00 до 21.00. Вход бесплатный, без предварительной записи.

Никольские ряды, Садовая улица, 62. С 10.00 до 22.00

Фото: Piter.TV; pixabay; ВКонтакте / "Пока ты спал" | Йога в парках Петербурга