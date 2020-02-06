На петербургском Фестивале огня пройдут соревнования пиротехников

На шоу выступят команды из Армении, Белоруссии, Киргизии, Сербии.

В ночь с 28 на 29 мая в Петербурге состоится Фестиваль огня. Он пройдет на территории Петропавловской крепости. В этом году мероприятие посвящено 350-летию со дня рождения Петра Великого.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, на мероприятии запланированы соревнования лучших пиротехников из Армении, Белоруссии, Киргизии, Сербии. Выступят на фестивале и коллективы из Москвы и Петербурга. Увидеть завораживающее зрелище жители смогут с Дворцовой набережной, в теле- или онлайн-трансляции.

Ранее на Piter.tv: выставка "30 картин из жизни Петра Великого" на Марсовом поле будет работать круглосуточно.

Фото: ВКонтакте / Фестиваль Огня