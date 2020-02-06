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На петербургском Фестивале огня пройдут соревнования пиротехников
Сегодня, 18:19
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На петербургском Фестивале огня пройдут соревнования пиротехников

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На шоу выступят команды из Армении, Белоруссии, Киргизии, Сербии.

В ночь с 28 на 29 мая в Петербурге состоится Фестиваль огня. Он пройдет на территории  Петропавловской крепости. В этом году мероприятие посвящено 350-летию со дня рождения Петра  Великого. 

Как сообщили в пресс-службе Смольного, на мероприятии запланированы соревнования лучших  пиротехников из Армении, Белоруссии, Киргизии, Сербии. Выступят на фестивале и коллективы из Москвы и Петербурга. Увидеть завораживающее зрелище жители смогут с Дворцовой набережной, в теле- или онлайн-трансляции.

Ранее на Piter.tv:  выставка "30 картин из жизни Петра Великого" на Марсовом поле будет работать круглосуточно.

Фото: ВКонтакте / Фестиваль Огня

Теги: дворцовая площадь, петропавловская крепость, соревнования пиротехников, фестиваль огня спб
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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