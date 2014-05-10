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Выставка "30 картин из жизни Петра Великого" на Марсовом поле будет работать круглосуточно
Сегодня, 8:30
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Выставка "30 картин из жизни Петра Великого" на Марсовом поле будет работать круглосуточно

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На данный момент завершаются монтажные работы, выставка начнет работать с 9 июня и продолжится до 9 августа. 

На Марсовом поле полным ходом идёт монтаж выставки "30 картин из жизни Петра Великого". Выставочный проект будет работать круглосуточно. Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Проход на выставку будет свободным. Для того чтобы посетители смогли увидеть картины и оформление павильонов, будет работать подсветка. Также в каждом павильоне будет играть музыкальная композиция.

На выставке можно увидеть как уцелевшие картины, так и полотна, которые были воссозданы живописцами Академии художеств. Организаторами мероприятия являются ПАО "Газпром", ГМЗ "Петергоф", Государственный Русский музей и Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина. 

На данный момент завершаются монтажные работы, выставка начнет работать с 9 июня и продолжится до 9 августа. 

Ранее в Петербурге открылась выставка об Азовских походах Петра Великого.

Фото: Telegram / Пиотровский Online

Теги: борис пиотровский, выставка, марсово поле, петр i
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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