Выставка "30 картин из жизни Петра Великого" на Марсовом поле будет работать круглосуточно

На данный момент завершаются монтажные работы, выставка начнет работать с 9 июня и продолжится до 9 августа.

На Марсовом поле полным ходом идёт монтаж выставки "30 картин из жизни Петра Великого". Выставочный проект будет работать круглосуточно. Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Проход на выставку будет свободным. Для того чтобы посетители смогли увидеть картины и оформление павильонов, будет работать подсветка. Также в каждом павильоне будет играть музыкальная композиция.

На выставке можно увидеть как уцелевшие картины, так и полотна, которые были воссозданы живописцами Академии художеств. Организаторами мероприятия являются ПАО "Газпром", ГМЗ "Петергоф", Государственный Русский музей и Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина.

На данный момент завершаются монтажные работы, выставка начнет работать с 9 июня и продолжится до 9 августа.

Ранее в Петербурге открылась выставка об Азовских походах Петра Великого.

Фото: Telegram / Пиотровский Online